Iarna crancena. Locul din Romania unde se vor inregistra pana la minus 24 de grade, iar temperatura resimtita de organism se va situa in jurul valorilor de minus 59 grade

In sudul Romaniei, din noaptea de joi spre vineri, intra in vigoare si un cod portocaliu de vreme rea, iar meteorologii au anuntat chiar si un posibil cod rosu, in Vrancea, Buzau, Braila si Ialomita.

Umeaza trei zile de iarna crancena. Cod portocaliu si galben de viscol si ger. posibil COD ROSU in 4 judete.

In Masivul Ceahlau, temperaturile vor fi de minus 23-24 de grade Celsius, iar viteza vantului va depasi 80 de kilometri pe ora. In aceste conditii, spun specialistii, temperatura resimtita de organism se va situa in jurul valorilor de minus 59 grade Celsius.

Salvamontistii recomanda turistilor sa evite in aceasta perioada deplasarile in zona montana inalta si sa nu stea in vant puternic mai mult de 5 minute.