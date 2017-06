Theresa May a fost infranta in alegerile parlamentare din MB. Dupa anuntarea primelor rezultate sute de englezi au sarbatorit esecul conservatorilor - VIDEO

Au sarbatorit aseara, britanicii care au fost impotriva iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana. In urma scrutinului de ieri acest proces ar putea sa fie mai anevoios.Premierul Theresa May a initiat alegeri parlamentare anticipate pentru ca isi dorea un mandat mai puternic in negocierile de Brexit. Incercarea de a obtine o pozitie mai puternica s-a intors impotriva ei.

Liderul Partidului Laburist, Jeremy Corbyn a declarat ca prim-ministrul, Theresa May, ar trebui sa demisioneze dupa pierderile suferite de partidul sau la alegerile parlamentare britanice.



Jeremy CORBYN, LIDERUL PARTIDULUI LABURIST: ” Nu există o majoritatea parlamentară pentru niciun partid. Conservatorii sunt cei, care au pierdut aceste alegeri.”

Theresa May a declarat, imediat dupa realegerea sa in circumscriptia Maidenhead , ca nu va demisiona si ca Partidul Conservator va asigura stabilitatea tarii.

Theresa MAY, PREMIER MAREA BRITANIE: “La acest moment, mai mult decât orice altceva, această ţară are nevoie de o perioadă de stabilitate.”



Potrivit ultimelor calcule, May nu mai poate castiga majoritatea in Parlamentul de la Londra. Rezultatele alegerilor au lovit lira sterlina, care a pierdut 2% in raport cu dolarul. Conservatorii au posibilitatea fie sa formeze fie un guvern minoritar, fie o coalitie cu unul sau mai multe alte partide. In ambele cazuri, negocierile ar putea sa dureze mai multe saptamani, ceea ce ar afecta dur calendarul Brexitului, in contextul in care negocierile cu Uniunea European ar urma sa inceapa peste zece zile.

Astazi comisarul european pentru bugetul UE, Guenther Oettinger, a declarat ca nu este sigur ca negocierile de Brexit vor incepe la timp.Pentru premierul Theresa May este un dezastru, in contextul in care ea a convocat acest scrutin anticipat cu singurul scop de a-si consolida majoritatea de 17 mandate pe care o avea in vechiul Parlament.

Ultimul precedent in Marea Britanie dateaza din 1974, cand conservatorii au convocat alegeri anticipate si au pierdut in fata laburistilor.