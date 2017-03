Ursuleti de plus "inteligenti", atacati de hackeri. Doua milioane de mesaje au fost publicate pe internet

Recent o companie care produce jucarii vorbitoare a fost atacata de hackeri, iar doua milioane de voci inregistrate ale copiilor si ale parintilor, dar si adrese plus parole de e-mail au fost publicate pe internet.

Jucariile de plus ''Clod Pets'' inregistreaza mesaje, care cu ajutorul unei aplicatii instalata pe telefon sau tableta sunt trimise oriunde in lume. Peste doua milioane de astfel de inregistrari si adrese de email au fost furate si publicate pe internet. Cum a fost totusi posibila Hackerii au spart baza de date.

In plus, pentru ca jucariile se conecteaza prin bluetooth nesecurizat cu telefoanele si tabletele noastre, pot fi accesate foarte usor si transformate in dispozitive de ascultare ambientala. Atacatorul trebuie doar sa stea in preajma locuintei.

Bogdan Botezatu, expert in securitate cibernetica: "Va putea fi folosita ca un interfon intre atacator si respectiva familie. Acel interfon fiind cu doua sensuri, pe de o parte va permite hackerului sau atacatorului sa asculte ce se intampla in casa si pe de alta va permite acestuia sa transmita mesaje prin viu grai copilului sau familiei."

Astfel, atacatorul poate afla informatii extrem de pretioase: de pilda, daca parintii tin in casa lucruri de valoare. Aceeasi problema apare si la papusile vorbitoare Cayla. Acestea sunt programate sa se comporte ca un adult iar la primul contact cu un copil il intreaba la ce scoala merge, unde locuieste si cum se numesc parintii sai.

Ati putea crede ca aceste conversatii raman intre papusa si copil, insa nu este asa. Discutia este inregistrata si apoi trimisa prin internet unei companii din Statele Unite ale Americii, care o stocheaza. Hackerul poiate sparge baza de date a companiei si pot publica pe internet toate aceste conversatii sesnsibile.

Bogdan Botezatu, expert in securitate cibernetica: "Poate ca vocea respectiva va fi folosita sa iti deblochez masina in parcare, nu stim exact cine are acces la aceste inregistrari si cum vor fi ele folosite in viitorul scurt spre mediu de exemplu."

Luati in calcul avertismentele mai ales ca aceste jucarii se pot cumpara de pe internet. Ele au ajuns inclusiv pe siteurile romanesti de vanzari online.