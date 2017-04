Uzbekistanul anunta ca autorul atacului din Suedia era membru ISIS si ca i-a avertizat pe "occidentali" inainte de atentat

Uzbekistan a cooperat cu serviciile de securitate din Suedia oferindu-le informatii cu privire la autor si a dezvaluit ca si-a avertizat “partenerii occidentali” in legatura cu Rahmat Akilov inainte de atac.

Rahmat Akilov, din Uzbekistan, in varsta de 39 de ani, este principalul suspect al atentatului de saptamana trecuta.

Ministerul de externe din Uzbekistan a confirmat ca Akilov a fost investigat in legatura cu relatiile sale cu organizatiile teroriste.

"Statul Islamic l-a recrutat pe Akilov cand a parasit Uzbekistanul in 2014", spune Ministrul de externe Abdulaziz Kamilov.

Anterior, o sursa din serviciile de securitate din Uzbekistan a declarat, sub acoperirea anonimatului, ca Akilov a fost retinut la granita dintre Turcia si Siria, in 2015, si a fost extradat inapoi in Suedia.

In varsta de 39 de ani, Akilov a solicitat rezidenta permanenta in 2014, dar cererea sa a fost respinsa in iunie 2016 si in decembrie 2016 a fost informat ca are la dispozitie patru saptamani pentru a pleca voluntar din Suedia.

El ar fi reusit, insa, sa iasa de pe radarul autoritatilor.

Saptamana trecuta, Akilov a intrat cu un camion furat in multime, in centrul Stockholmului, omorand patru persoane si ranind alte 15, inclusiv o romanca.