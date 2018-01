"Va promit ca nu va omor!" Declaratia socanta facuta de El Chapo, regele traficantilor de droguri

El Chapo, regele traficantilor de droguri, isi asteapta sentina in procesul ce il poate tine toata viata dupa gratii. Acesta risca viata in inchisoare fara posibilitatea de eliberare conditionata.

Joaqin Guzman, pe numele lui, le-a promis juratilor din dosarul sau ca... nu o sa ii omoare! O declaratie ce pare haioasa insa, avand in vedere ca traficantii de droguri incearca sa isi intimideze sau chiar sa isi omoare membrii juriului care delibereaza in procesul lor, pentru a-i influenta in decizia luata, politia a luat lucrurile foarte in serios.

Procurorii au cerut ca juriul sa fie izolat pe perioada procesului, astfel incat nimeni sa nu poata ajunge intr-un fel sau altul la ei. Mai mult, acestia au cerut ca juriul sa ramana secret!

Avocatii lui El Chapo au declarat ca acest lucru este inutil deoarece clientul lor este un om pasnic asupra caruia se incearca formarea unei imagini de detinut violent.