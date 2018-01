Vacanta cu probleme pentru mii de turisti aflati in statiunile de schi din Alpii elvetieni. Acestia au ramas blocati si nu pot parasi regiunea din cauza ninsorilor abundente - VIDEO

In ultima saptamana a nins fara oprire la Davos, iar stratul de zapada depaseste 160 de centimetri. In aceste conditii, autoritatile curata cat pot drumurile, pentru ca astazi urmeaza sa inceapa forumul economic mondial.

Obrest WALTER, REPREZENTANTUL POLITIEI: ”Accesul e foarte complicat din cauza zapezii abundente. Circulatia in Davos e foarte lenta si complicata.”

Trei mii de participanti din 90 de tari, dintre care 70 de sefi de stat si de guvern, sunt asteptati sa participe in acest an la eveniment. Printre oficialii care si-au anuntat prezenta este si Donald Trump, primul lider american care va lua parte la forum in ultimii 17 ani. Ninsorile au creat probleme mari si in statiunea Zermatt. Acolo mii de turisti stau blocati de cateva zile si nu pot pleca acasa.

”Avem programat maine zborul si ma ingrijoreaza putin ca nu vom putea reveni in SUA. Oricum, mi-am petrecut timpul frumos aici, conditiile pentru schiat au fost bune."

Autoritatile au avertizat ca exista risc de avalansa din cauza precipitatiilor abundente si a vantului puternic. Circulatia rutiera si feroviara a fost sistata, astfel turistii nu au alta optiune decat sa plece cu elicopterul. Si in cealalta parte a lumii, cum ar fi in Japonia, localnicii au parte de ninsori abundente.

La Tokyo, sute de persoane au ajuns la spital din cauza temperaturilor scazute si a strazilor acoperite de gheata. Politia a precizat ca s-au inregistrat peste 700 de accidente rutiere, iar mai multe masini au ramas blocate intr-un tunel, provocand un ambuteiaj de cativa kilometri. Meteorologii spun ca in capitala japoneza nu a mai nins atat de mult de patru ani si anunta ca temperaturile vor ramane scazute pana la sfarsitul acestei saptamani.