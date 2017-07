Vaccinarea copiilor devine obligatorie, in Italia. Ce risca parintii care nu respecta legea aprobata de autoritati

Initiativa a fost puternic contestata in Italia, unde, la fel ca in Romania, numarul copiilor care sunt vaccinati a scazut mult in ultimele decenii, o tendinta pe care autoritatile au pus-o pe seama lipsei de informare.

In timpul procesului legislativ, ca o coincidenta, Curtea suprema a stabilit ca nu exista nicio legatura intre vaccinurile pentru copii si autism, la fel cum insistase si comunitatea stiintifica, in ciuda unei polemici aprinse pe acesata tema, in societate.

Conform noilor prevederi legale, copii nu pot fi inscrisi la crese si gradinite daca parintii nu prezinta dovada vaccinarii. In cazul elevilor de scoala, parintii risca amenzi de pana la 500 de euro, daca refuza vaccinarea copiilor.