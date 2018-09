Vaduva fostului lider separatist din Donetk, Aleksandr Zaharcenko vrea razbunare pentru moartea sotului sau: "Toti vor sa se razbune" - VIDEO

“Toti vor sa se razbune si eu vreau sa ma razbun. Noi vom face asta.”

Natalia Zaharcenko si-a exprimat dorinta de razbunare in timp ce statea la masa cu mai multi insurgenti pro rusi din regiunea separatista Donetk. Aceasta a spus ca o va face in cazul in care va fi emis un ordin oficial din partea conducerii regiunii separatiste.

Nu este clar insa cum mai exact si pe cine ar intentiona femeia sa se razbune.Totodata, vaduva a tinut sa le aminteasca tuturor ca trebuie sa continue lupta pentru independenta regiunii.

“Trebuie sa ne gandim cum sa ducem la capat activitatile lui, sa continuam ceea ce si-a pus in plan.”

Aleksandr Zaharcenko a murit pe 31 august in urma unei explozii intr-o cafenea din regiunea separatista Donetk. Rebelii pro-rusi si Moscova acuza Kievul ca ar fi provocat explozia in timp ce Ucraina a atribuit acest asasinat luptelor interne, sustinute si finantate de Kremlin.