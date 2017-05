Val de indignari pe retelele de socializare cu manualul propus refugiatilor din Belgia care vor sa invete limba franceza: "Sunt luati de prosti, fie de teroristi" - VIDEO

"Tata aruncă bomba."

Tata arunca bomba si ajunge la puscarie sau eu mananc un sandwish dupa gratii. Asemenea fraze pot fi gasite intr-un manual pentru refugiatii care au ajuns in Belgia si vor sa invete franceza. Zilnic, Raad citeste aceste propozitii de zeci de ori, pe silabe, pentru a insusi limba. Spune, insa, ca a ramas socat cand a auzit traducerea.

Raad AL AZZAWI, REFUGIAT "Când am citit traducerea în arabă, m-am întristat. În Irak am văzut multă mizerie şi când am văzut asta scris în carte, am rămas dezamăgit."

Uimiti au ramas si multi profesori de franceza de la Crucea Rosie, care ii ajuta pe refugiati sa invete.

Catherine LEMAIRE, PROFESOARA DE FRANCEZA "Refugiaţii nu înţeleg franceza. Mi s-a părut că oamenii el exploatează credulitatea. Sunt luaţi fie de proşti, fie de terorişti."





Profesoara a publicat pe facebook cateva poze cu textele din manual, iar fotografiile au trezit un val de nemultumiri printre internauti. Directorul insititutiei, unde refugiatii au primit aceste carti, a spus ca nu stia ca manualul contine asemenea fraze si ca cel mai probabil ar fi vorba despre o greseala. Asta desi cartea a fost scoasa inca acum 3 ani.