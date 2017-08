Valul de canicula care a sufocat Romania a ucis cinci oameni, iar cateva sute s-au adresat dupa ajutor - VIDEO

Arsita a provocat moartea a cinci persoane in cele doua zile cu temperaturi sufocante in Romania. Victimele sunt patru barbati care munceau pe camp, in ciuda avertismentelor venite din partea medicilor.

A cincea victima este un tanar de 28 de ani, fara adapost. Medicii au fost chemati la gara din Iasi, pentru ca i se facuse rau din cauza caldurii, insa nu a mai putut fi salva. In ultimele zile, sute de oameni au sunat la ambulanta si au cerut ajutor din cauza caldurii.

“Este cald..”

Astazi, meteorologii romani au anuntat ca tara scapa partial de canicula, iar in centrul, nordul si vestul tarii va ploua cu grindina. Dupa cinci zile de foc, si europenii din sudul si centrul continentului au parte de temperaturi ceva mai suportabile. In unele tari, specialistii spun ca sunt asteptate furtuni, la inceputul saptamanii viitoare.