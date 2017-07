Vara se pregatesc pentru sarbatorile de iarna. Peste 150 de Mosi Craciuni s-au adunat in capitala daneza pentru a discuta despre cadourile pe care le vor pregati in acest an - VIDEO

Mos Craciuni din toata lumea au dat buzna in capitala Danemarcei, unde au organizat o parada. In pofida caldurii, batranii nu au renuntat la hainele traditionale, asa ca strazile s-au colorat in rosu. De parca ar fi fost Craciunul, Mosii au adus cu ei si reni si un brad, in jurul caruia au fost dansuri.

La congresul mondial al Mos Craciunilor s-au adunat batrani din Canada, Statele, Unite, Marea Britanie, Japonia si alte tari. Unii participanti vin la eveniment de peste 40 de ani.

Gorm SKANSTROM, MOS CRACIUN DIN DANEMARCA: ”Am început să vin din 1977, aşa că acesta este al 41-lea an. Şi soţia mea participă aici de 25 de ani. Ambii mei copii, ei au acum 37 şi 42 de ani, sunt Moş Craciuni.”

Placut surprinsi au ramas localnicii, dar mai ales copiii, care nu s-au asteptat sa primeasca dulciuri de la Mos Craciun in toiul verii.

”- Am văzut nişte oameni la intrare care erau foarte uimiţi. Ei nu ştiau de moşii care sunt aici.- Oameni fericiţi.- Da, oamenii sunt fericiţi şi cred că este mişto.”

Congresul va dura patru zile, timp in care mosii vor discuta despre cadourile pentru cei mici, dar si cum trebuie impodobit bradul in acest an. Evenimentul este organizat pentru a 60-a oara.