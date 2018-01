Venetia, orasul renumit in toata lumea pentru canalele sale a ramas fara apa: "Apa nu-i, peste nu-i” - VIDEO

“Aici e prefectura, pana aici am putut sa intru, dar mai departe, poftim, uitati-va singuri! Sunt multe canale prin Venetia care au ajuns in felul urmator. Apa nu-i, peste nu-i.”

Acest lucru se intampla o singura data in an, in perioada ianuarie-februarie.

Astfel, turistii care au venit in oras pentru o plimbare cu gondola au plecat dezamagiti.

Tot in aceasta perioada are loc si renumitul festival de la Venetia, iar multe dintre paradele colorate au loc pe apa. Nu se stie daca evenimentul a fost afectat de lipsa apei in canale.