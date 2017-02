Pentru declansarea procedurii Brexit au votat 498 de parlamentari, in timp ce 114 au fost impotriva. Acum premierul Theresa May trebuie sa prezinte strategia de negociere in relatia cu Bruxelles.

In iunie anul trecut, cetatenii Regatului Unit au fost chemati sa voteze la referendumul privind iesirea tarii din UE. Tabara pentru a invins.