Vestea ca Trump va face o vizita de stat in Marea Britanie a starnit furia protestatarilor: "Sa-l oprim pe Trump"

Vizita oficiala de stat urma sa aiba loc in cursul acestei veri, insa aceasta a fost amanata luna trecuta pe fondul temerilor ca ar putea fi perturbata din cauza protestelor. In ciuda acestui fapt, Theresa May si-a reafirmat invitatia, in mod personal, atunci cand a vizitat Casa Alba.

O sursa a jurnalistilor de la The Guardian sustine ca oficialii ar fi fost avertizati asupra faptului ca Trump ar putea veni in vizita in Turnberry, unde detine un resort de golf in Scotia. Trump va face acest ocol in perioada in care se va afla la Summit-ul G20, care va avea loc saptamana viitoare, si celebrarea zilei Caderii Bastiliei in Franta, marcata de ziua de 14 iulie.

Donald Trump este asteptat sa vina in Downing Street pentru a-l intalni pe prim-ministru in vederea unei discutii informale, cum se intampla in cazul acestor intalniri.

Pentru a se asigura ca nimeni nu va perturba vizita presedintelui SUA, Theresa May a decis ca data in care va sosi Trump sa fie anuntata cu 24 de ore inainte.

Theresa May l-a invitat pe Trump in Marea Britanie la sapte zile de la inaugurarea acestuia, devenind astfel primul lider politic care l-a vizitat pe Trump la Casa Alba.

Din luna februarie mai multi activisti, parlamentari si sindicate au promis ca vor organiza cele mai mari demonstratii din istoria Regatului Unit daca Presedintele american va efectua o vizita de stat in tara lor. Protestatarii s-au unui si au format coalitia "Sa-l oprim pe Trump."

Astfel, la inceputul lunii iunie, imediat dupa alegerile generale din Marea Britanie, se pare ca Donald Trump a marturisit ca nu doreste sa efectueze vizita de stat pana cand poporul britanic nu va fi de acord cu aceasta decizie, temandu-se ca protestele sa nu ia amploare.

Dupa aflarea vestii ca Trump le-ar putea vizita tara, protestatarii au lansat pe Twitter o avertizare: "Donald Trump intentioneaza sa se furiseze in Marea Britanie pentru a evita protestele. Sunteti dispusi sa va angajati sa protestati in acest bigot in cel mai scurt timpa". Mii de oameni au reactionat la aceasta postare.

In turneul sau european, Trump va face o incursiune si va vizita Polonia inainte de Summit-ul G20, inainte de a-si vizita aliatii traditionali: Marea Britanie, Franta si Germania.

Fostul prim-ministru al Poloniei, Jaroslaw Kaczynski acuza Regatul Unit ca a fi invidios asupra deciziei lui Trump de-a vizita prima data Polonia. "Noi am inregistrat un nou succes: vizita lui Trump... Altii ne invidiaza, iar britanicii ne ataca din aceasta cauza", sustine Kacynski.

Vestea ca Trump ar vizita Marea Britanie vine dupa ce a fost acuzat ca incurajeaza violenta impotriva jurnalistilor, dupa ce a postat pe Twitter un video in care apare el lovind un barbat, care avea fata acoperita de sigla CNN.