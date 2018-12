Vesti ingrijoratoare pentru anul 2019. Ne asteapta dezastre naturale, dar si schimbari politice mari. Prezicerile facute de samanii din Peru - VIDEO

Se pare ca cel mai bun loc pentru a prezice viitorul este o plaja insorita din capitala din Peru. Acolo au mers cativa samani, renumiti in regiune, pentru a face previziunile de sfarsit de an. Pentru ritualuri, acestia si-au pus vestimentatii pline cu pene si pietre, au batut in tobe si au folosit chiar si un sarpe. Samanii au prezis dezastre naturale in 2019.

„Cutremurele vor continua. Este rasplata pentru raul facut naturei.”

Iar pentru a vedea ce se va intampla pe scena politica, samanii au adus portretele unor presedinti, cum ar fi Vladimir Putin, Donald Trump sau Kim Jong-Un. Spun ca tarile care s-au aflat in conflict in 2018, vor avea relatii pasnice anul viitor.

In schimb, previziunile nu au fost prea bune pentru presedintele din Venezuela, Nicolas Maduro, despre care samanii au spus ca va fi inlaturat de la putere. Ritualurile se bucura de un mare interes Peru si sunt urmarite an de an mai ales de locuitorii din Lima.