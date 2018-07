Vesti minunate pentru parintii celor 12 copii ramasi blocati de 10 zile intr-o pestera din nordul Thailandei. Baietii si antrenorul lor au fost gasiti in viata - VIDEO

“-Cati sunteti?-13.-13, foarte bine.”

Slabiti, speriati si plangand- asa au fost gasiti copiii, care de 10 zile nu au mai mancat nimic si nu au vazut lumina zilei. Mare le-a fost bucuria sa afle ca in curand ar putea sa iasa din pestera.

“-Ce zi a saptamanii este? Cat am stat aici?-Este luni, au trecut deja 10 zile. Sunteti foarte puternici.”

Astfel, in urmatoarele cateva zile, cei doi salvatori, care au reusit sa coboare in grota, printr-un tunel sapat de la suprafata inotand o portiune de 3 kilometri, vor ramane cu grupul dat disparut.

Acestora le-a fost adusa mancare si apa si urmeaza ca acolo sa fie trimis un medic, dare si un expert care sa-i invete cum sa faca plonjari ca sa poata ajunge la suprafata. Parintii baietilor, care au vegheat la intrare in pestera ultimile 10 zile, au respirat usurati cand au aflat ca acestia sunt vii.

“Ma simt foarte usurata. Salvatorii mi-au spus ca fiul meu a baut pana acum apa de ploaie.”

Vestea a fost primita cu bucurie si de voluntarii implicati in operatiune.

“Sunt extrem de fericit. Am facut parte din echipa de cautare si aceasta este cea mai buna rasplata pentru efortul pe care l-am depus.”

Echipa de fotbal, formata din 12 baieti cu varste cuprinse intre 11 si 15 ani, cu tot cu antrenorul lor in varsta de 25 de ani au fost dati disparuti acum 10 zile. Toti au mers sa viziteze o pestera dintr-un parc situat in nordul Thailandei, insa nu s-au mai intors. Grupul a ramas captiv inauntru, dupa ce iesirea a fost blocata de ape in urma unei furtuni puternice.