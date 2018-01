Vestul Europei a fost afectat de o furtuna puternica. Eleanor s-a dezlantuit asupra Frantei, Irlandei, Marii Britanii, dar si a Germaniei. Sute de mii de oameni au ramas fara lumina - VIDEO

In mai multe orase de pe coasta Irlandei, precipitatiile si valurile uriase au inundat sosele, parcari subterane si magazine. Cel mai afectat a fost orasul Galway, unde vantul a suflat cu putere.

Zeci de copaci au fost doborati de vant. Retelele de electricitate au fost avariate, asa ca mii de locuinte au ramas in bezna si in frig. Transportul rutier si feroviar a fost de asemenea afectat. In cursul noptii trecute, furtuna Eleanor a maturat aproape jumatate din teritoriul Frantei.

In total, peste 200 de mii de locuinte au ramas fara lumina. Vantul puternic a distrus masini si case, dupa ce schele metalice si arbori s-au prabusit peste acestea.

”Am vazut schelele care au cazut peste o masina. Din fericire, nu erau prea multi oameni pe strada, asa ca sunt doar daune materiale.”

Furtuna a afectat cel mai mare aeroport din Paris, unde zborurile au avut intarzieri. Si autoritatile din Germania sunt in alerta din cauza vantului care a provocat daune majore. Iar peste Ocean, americanii continua sa indure frigul.

Viscolul a provocat aseara un teribil accident in lant, in statul New York. Cel putin o persoana a murit in carambolul in care au fost implicate 75 de masini. Echipajele de interventie au avut nevoie de opt ore ca sa redeschida traficul pe autostrada.