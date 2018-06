Vestul Europei a fost inundat. Ploile abundente au lovit Belgia, Franta, Germania si Luxemburg - VIDEO

Aceste scene au fost surprinse in Belgia. In unele zone, nivelul apei a ajuns pana la un metru, iar strazile s-au tranformat in adevarate rauri. Neputinciosi in fata suvoaielor au fost soferii, care au fost nevoiti sa-si abandoneze masinile si sa astepte echipele de interventie.

Statiile de metrou s-au umplut de apa cu repeziciune. Au fost inundate si zeci de cladiri, iar pe strazi capacele de la gurile de canalizare au fost scoase.

In mai multe orase au fost activate planurile de urgenta, iar diverse cladiri au fost transformate in adaposturi. Ploile abundente au creat probleme mari si in Germania.

In vestul tarii, ploua mai multe zile la rand, asa ca zeci de familii au fost evacuate. A fost inundata si o gradina zoologica, iar doi lei si doi tigri au reusit sa fuga, iar ulterior au fost prinsi.

Autoritatile au declarat stare de alerta si au indemnat localnicii sa nu iasa din casa. In sudul Frantei, ploile au fost insotite de grindina. Furtuna a facut prapad si in Marea Britanie. Cativa localnici din Devon au fimat soselele, facute bucati in urma ploilor, dar si a zecilor de fulgere.

In vestul tarii, cei care au fost prinsi de suvoaie s-au ascuns in magazine. Si acolo, insa, apa a reusit sa patrunda.