Prima canicula a verii in Vestul Europei. E cod portocaliu in Spania. Cea mai grava situatie este insa in Portugalia, unde pompierii se lupta cu incendiile de padure - VIDEO

Imaginile filmate cu drona arata dezastrul provocat de cele mai grave incendii din istoria Portugaliei. Zeci de masini au fost cuprinse de flacari, in timp ce oamenii incercau sa fuga pe un drum ce trece prin padurea afectata.

Presa a numit aceasta sosea “drumul mortii”, intrucat aproape jumatate dintre victime au fost prinse ca intr-o capcana si nu au mai putut scapa. Unii insa au avut norocul sa ramana in viata.



”Am oprit la un moment dat şi mă gândeam pe unde să o iau. Am continuat pe drumul pe care îl ştiam şi eram inconjuraţi de flăcări. Eu şi familia din maşină ţipam. În cele din urmă am ajuns pe un drum sigur şi am văzut un poliţist.”



Peste o mie de pompieri lupta in continuare cu flacarile, care de sambata au inaintat rapid, prind padure, catre zonele locuite.



Numarul celor decedati a ajuns la 64, raniti sunt peste 70, inclusiv pompieri. In ajutorul salvatorilor au venit colegii lor din Spania si Franta. Autoritatile spun ca 70 la suta dintre incendii au fost luate sub control.

Antonio COSTA, PREMIERUL PORTUGALIEI: ”Toate resursele disponibile, la nivel naţional şi internaţional, au fost mobilizate în lupta cu incendiile.”



Incendiile au izbucnit acum patru zile, in conditii de canicula. In cele mai afectate regiuni este stare de urgenta. Este foarte cald si in Spania, Olanda si Germania, unde temperaturile ajung la 40 de grade Celsius.