Vestul si nordul Europei se topeste de caldura. In Franta, Portugalia, Spania si Italia au fost emise alerte de canicula - VIDEO

In Germania si Danemarca mor pestii din cauza caldurii. In Hamburg au fost identificate sase tone de peste mort. In mai multe state autoritatile au interzis stropirea peluzelor si umplerea piscinelor. Noaptea de miercuri spre joi a fost cea mai calduroasa de cand exista masuratori in Germania. Nicaieri in tara temperaturile nu au coborat sub 24,4 grade Celsius. Precedentul record, cu sase zecimi de grad mai scazut, rezista din 1905.

“Este o caldura fatala. E foarte cald. E greu sa adormi dupa ora trei noaptea si apoi caldura te face sa te trezesti din nou la 8 sau 9.”

Toropiti de soarele dogorator, turistii infrunta temperaturi de 38 de grade Celsius, la Roma, dar nu renunta la vizitarea locurilor istorice ale cetatii eterne. In Spania termometrele au atins 41 de grade. Oamenii fac tot posibilul pentru a infrunta caldurile insuportabile.

“Mi-am luat o palarie, un evantai si apa.”

Asociatia fermierilor germani a cerut guvernului ajutoare de un miliard de euro pentru a acoperi pierderile. Oamenii de stiinta spun ca termperaturile extreme ar putea deveni in scurt timp o norma.