Vestul SUA se confrunta cu incendii devastatoare de vegetatie. Mii de oameni au fost nevoiti sa-si paraseasca locuintele din cauza flacarilor care au mistuit suprafete imense - VIDEO

”Doamne! Nu cred ca a fost cea mai inteleapta idee. Isuse!”

Focul i-a surprins pe acesti doi barbati in timp ce mergeau pe o sosea din New Mexico. De ambele parti ale drumului se ridicau flacari uriase. Cu greu au reusit sa iasa din valvataia care le ameninta automobilul.

”Nu trebuia sa venim pe aici. Doamne! E atat de cald.”

Focul arde de trei zile in New Mexico si Colorado. Este amenintata si o plaja cunoscuta din California. Din cauza secetei si a vantului fierbinte, valvataia se extinde rapid. Sutele de pompieri mobilizati recunosc ca niciunul dintre focare nu e sub control. In aceste conditii, mii de oameni au fost evacuati.