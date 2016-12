Viata bate filmul. A fost construit un robot urias, manevrat din interior de catre un operator, exact ca robotii care apar in filmele americane - VIDEO

Daca pana acum, asemena roboti puteau fi vazuti doar in filme, de acum inainte pot fi vazuti si in viata reala. Figura uriasa a fost construita de specialistii din Coreea de Sud si a fost prezentata jurnalistilor. Robotul a facut cu succes primii pasi.

In interiorul robotului se afla un operator care il ghideaza. Astfel, robotul repeta fiegare miscare: poate da din maini, se poate misca in dreapta sau stanga, totodata acesta poate fi ghidat si de la distanta. Robotul are patru metri inaltime si cantareste 1,5 tone. Nu este clar inca la ce va servi acesta, dar cei care l-au construit spun ca ar putea fi folosit pentru a lucra in zonele periculoase unde oamenii nu pot interveni.