Vicepresedinte PSD Chirica cere scuze multinationalelor si il contrazice pe Dragnea. "La proteste a fost o multime pasnica"

Mihai Chirica a spus la postul de radio iesean ca isi cere el scuze in numele PSD fata de companiile straine, dupa criticile aduse de catre unii dintre liderii partidului PSD la adresa multinationalelor. “Un om care isi cere scuze arata ca este un om puternic. Unele companii din Romania care s-au simtit, oarecum, atinse in efortul lor de a contribui la cresterea economica a acestui stat trebuie sa primeasca scuze publice.(...) Eu pot sa imi cer scuze in numele oricarui om care a jignit imaginea si cifra de afaceri a companiilor straine prezente in Romania. Pot sa imi cer scuze pentru asta”, spune MIhai Chirica, aflat si in functia de presedinte interimar al PSD Iasi.

Mihai Chirica, vicepresedinte PSD, l-a contrazis prin afirmatiile sale pe Liviu Dragnea, in ceea ce priveste motivatia protestatarilor din Romania. Primarul Iasiului spune ca este datoria lui sa ofere siguranta tinerilor si ca multime a fost pasnica.

"A fost o multime pasnica, care nu parea coordonata de nicio forta obscura, care iesise dintr-o dragoste de tara evidenta si din dorinta de a se simti in siguranta acasa: a declarat Mihai Chirica.

Mihai Chirica a vorbit si despre conflictele in PSD si a recunoscut ca ele exista.

„Exista conflicte in PSD si as spune ca sunt grave. Unele dintre ele pleaca din principiu, iar cele care pleaca din principiu sunt, de obicei, serioase. Exista un conflict de principiu care trebuie sa stabileasca, prin exemplul celui mai puternic partid, ca rezultatul alegerilor care te fac invingator nu iti dau puterea, ci iti dau o sarcina importanta, care te obliga”

Intrebat intre cine si cine este sunt aceste conflicte, acesta a raspuns: "Exista un conflict intre clasa politica de astazi si ieri, intre Romania de astazi care nu mai este cea de ieri, intre Romania de astazi si cea de acum 10 ani, ganditi-va cum se facea un miting in 2007.In 2017 suntem alta tara, cu alti oameni, cu alta vizibilitate (…) In 10 ani ani de penetrare a familiei europene, milioane de oameni au vazut alta viata. Am exemplul in familie, pe strada. Sunt oameni care au venit in tara si si-au facut fosa septica prima data, iar cu un an inainte nici nu stiau ce este si cum se foloseste. Dar au zis ca viata noastra nu mai poate continua decat cu internet si cu posibilitatea de a ma exprima cand vreau, oriunde, dar sa o fac legal si cu respect."

Insa, spune acesta, aceste tensiuni nu vor mai dura mult. "Conflictul nu va mai dura mult. Unii se vor schimba in bine asa cum am facut multi dintre cei care ne-am exprimat in spatiul public, iar altii vor fi indepartati.”

