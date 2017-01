Vicepresedintele afgan, acuzat ca si-a pus garzile sa rapeasca si sa violeze un oponent. "Parca era o fata de 18 ani"

Procurorul general al Afganistanului a dispus arestarea a noua garzi de corp ale vicepresedintelui acestei tari, acuzate de un opozant ca l-au torturat si violat. Victima, Ahmad Ishchi, un fost guvernator al regiunii Jowzjan in vrasta de 63 de ani, sustine ca incidentul a avut loc in noiembrie, la un meci de bzkashi (polo pe iarba cu un craniu de capra pe post de minge).

Politicianul spune ca s-a intalnit la meci cu vicepresedintele Abdul Rashid Dostum, care i-a dat un pumn in fata, l-a calcat in picioare, apoi si-a pus garzile sa-l rapeasca. „Pot sa te ucid pe loc si nimeni nu va spune nimic”, i-ar fi zis Dostum. Ishchi spune ca a fost ulterior torturat si violat de garzi cu teava unui Kalasnikov „de parca era o fata de 18 ani”, conform avocatului sau. Acuzatiile sale sunt sustinute de medicii americani care l-au examinat.

Dostum, un veteran al razboiului civil, fost comandant al unei militii pro-ruse, suspectat de crime de razboi, a negat toate acuzatiile. El este insa protejat de presedintele Ahsraf Ghani, deoarece controleaza votul minoritatii uzbece, scrie Guardian, dar seful statului s-ar putea vedea silit sa accepte anchetarea vicepresedintelui ca urmare a presiunilor internationale.

Dostum este ostil islamistilor radicali si a luptat impotriva mujahedinilor in razboiul civil. Ishchi a fost in trecut aliatul sau in regiunea Jowzjan, insa ulterior cei doi au intrat in conflict.