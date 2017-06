Victimele atacului terorist din Londra. Mesajele pe care le-au postat pe retelele de socializare dupa atentat

Geoff Ho se afla in aceste momente la terapie intensiva dupa ce a fost injunghiat in zona gatului cand a incercat sa ajute o alta persoana.

Barbatul este editor economic al ziarului Sunday Express. A fost filmat momentul in care Ho este tras de un politist de pe scena, in timp ce barbatul avea gatul infasurat cu un tricou pentru a-i opri sangerarea.

Pe patul de spital, barbatul a scris pe o retea de socializare: "Nu stiu daca a fost o idee proasta sau nobila sa intru si sa incep lupta, insa doi indivizi care incercau sa loveasca o persoana nevinovata nu putea sa aiba succes pe tura mea", scrie Ho.

Oficialii francezi au confirmat faptul ca patru dintre victime ranite in atrocitatea care a lovit Londra au nationalitate franceza.

Ministrul de Externe francez, Jean-Yves Le Drian, a sustinut ca cele patru victime franceze sunt grav ranite in urma dublului atac din Londra.

Oliver Dowling (32 de ani) este din Noua Zeelanda. Barbatul se afla in coma dupa ce a fost injunghiat in zona fetei, a gatului si a stomacului. Oliver a suferit o interventie chirurgicala timp de patru ore. Dupa operatie, barbatul este in coma indusa.

Sora sa, Freddy Dowling, a scris un mesaj de multumire pe o retea de socializare. "Medicii sunt foarte bucurosi de modul in care evolueaza. Le multumesc din inima medicilor Spitalului Universitar din Londra, care depun eforturi neobosite pentru a-mi ajuta fratele sa traiasca."

In momentul atacului, Oliver se afla impreuna cu iubita sa, Marie Bondeville, care a fost si ea ranita grav in atac.

In plus, prim-ministrul australian, Malcolm Turnbull, a confirmat ca un australian se numara printre victime.

Candice Hedge, 31 de ani, lua cina impreuna cu iubitul ei atunci cand a fost injunghiata in zona gatului.

Candice a tinut sa le impartaseasca prietenilor sai, pe o retea de socializare, ca este bine. "Buna tuturor. Vreau sa stiti ca eu sunt bine. O mica durere, insa voi supravietui."

Oficialii cerceteaza ipoteza conform careia, printre victime s-ar mai afla o doua persoana de nationalitate australiana.

"Unul dintre cazuri a fost confirmat si acum ne asiguram ca beneficiaza de tot necesarul medical. Oficialii nostri continua sa acorde orice fel de ajutor australienilor afectati de acest atac socant, dar si familiilor acestora", sustine prim-ministrul Australiei.

Canadienii nu au fost la fel de norocosi. Un canadian se numara printre cele sapte victime ale atacului

Identitatea victimei este in continuare necunoscuta. Barbatul se afla pe Podul Londrei atunci cand atacatorii au intrat cu masina in multime.

Prim-ministul Canadei, Justin Trudeau, a confirmat ca una dintre victimele atacului este de nationalitate canadiana."Canada condamna cu tarie acest atac lipsit de umanitate, care a avut loc in Londra si care a ucis si ranit atat de multi oameni inocenti", a declarat Trudeau.

Doi ofiteri de politie se afla printre victimele cumplitului atac. Numele celor doi ofiteri nu a fost dat publicitatii, iar presa britanica sustine ca cei doi nu s-ar afla in stare critica.

Un martor sutine ca unul dintre ofiteri s-a luptat, desi ranit, cu atacatorii. "S-a luptat cu teroristii pana cand i-a pus la pamant", a declarat un coleg al politistului.