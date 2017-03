Victimele atacului terorist din Londra. O profesoara care se ducea sa-si ia copiii de la scoala a fost lovita de un autobuz

Femeia care si-a pierdut viata in atac, Aysha Freda, a fost lovita de un autobuz in timp ce incerca sa se ascunda de masina suspectului, relateaza NBC News. Aysha Freda, de origine spaniola, in varsta de 43 de ani, avea doi copii, pe care tocmai se ducea sa-si ia de la scoala in momentul atacului. Ea lucra la DLD College, din capitala Marii Britanii, si a fost descrisa de director ca “foarte apreciata si iubita”.

In afara de Aysha Frade, ofiterul de politie Keith Palmer si un barbat de aproximativ 50 de ani, a carui identitate nu a fost divulgata, au fost ucisi.

Ofiterul Keith Palmer avea varsta de 48 de ani si a fost ucis dupa ce a incercat sa-l opreasca pe atacator. Barbatul era casatorit si avea copii. Politistul din Westminster se afla in serviciul politiei de 15 ani si era responsabil de protectia personalului din Parlament si diplomatic din cadrul Palatului de la Westminster, relateaza The Independent.