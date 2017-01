Victimele Holocaustului au fost comemorate nu doar la Chisinau, ci si in alte orase ale lumii: "Ei decideau cine va trai si cine ar trebui sa moara” - VIDEO

Supravietuitori, dar si mai multi oficiali din Polonia, Israel sau Rusia au mers astazi la Auschwitz pentru a aduce un omagiu victimelor regimului nazist. Lagarul a functionat in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, iar 90 la suta dintre detinuti erau evrei.

Se estimeaza ca peste un milion de oameni au murit in “lagarul mortii”. Ceremonii de comemorare au avut loc si in alte tari precum Italia, Israel sau Marea Britanie, iar cei care au ramas vii si-au adus aminte de clipele groaznice prin care au trecut.

”Goi, noi eram puşi să mergem în faţa celor care erau consideraţi medici, şi, cu un gest al mâinii ei decideau cine va trăi şi cine ar trebui să moară.”

Se estimeaza ca peste un milion de persoane, majoritatea evrei, au murit la Auschwitz si in lagarul anex de la Birkenau, in urma batailor, in camerele de gazare , de foamete, epuizare sau boli. La Berlin, in Parlamentul german a fost adus un omagiu cu ocazia Zilei internationale de comemorare a victimelor nazismului.