Victoria trupelor irakiene impotriva ISIS. Moscheea din Mosul, recucerita dupa ce a fost declarata califat

Fortele irakiene sustin ca au recucerit Marea Moschee a lui al-Nuri in Mosul, unde Abu Bakr al-Baghdadi s-au autoproclamat lider al Statului Islamic, in urma cu trei ani, pe data de 29 iunie 2014.

Fortele speciale irakiene au intrat si au preluat controlul asupra zonei, sustine Locotenentul General Abdul Wahab al-Saadi.

Militantii irakieni au declarat ca intreaga operatiune a fost una complexa, intrucat nu stiau daca jihadistii ISIS aveau sau nu explozibile asupra lor.

Cinci militanti ISIS au fost ucisi in timp ce incercau sa strabata inot raul Tigru, avand asupra lor explozibili.

Oficialii irakieni detin informatii ca in timpul luptelor foarte multi civili si-au pierdut viata, cazand victimele atacurilor aeriene si ale operatiunilor demarate la sol.

"Bineinteles ca sunt pagube colaterale. Intotdeauna se intampla asta in razboi. Casele sunt foarte vechi, iar bombardamentele le-au distrus in totalitate", sustine Generalul Major Sami al-Aridi.

Luptele dintre fortele legitime ale Irakului si militantii gruparii teroriste ISIS au cauzat moartea mai multor civili. "Sunt sute de cadavre pe sub daramaturi", sustine Maj Dhia, reprezentant al fortele speciale.

Marea Moschee este una dintre cele mai importante cladiri simbol ale lumii religioase Islamice. Ocupand un loc fruntas printre acestea, fiind clasata dupa importanta imediat in proximitatea moscheei de la Mecca si Medina, a al-Aqsa in Ierusalim sau moscheea Umayyad in Damasc