VIDEO tulburator cu un politist care tine un copil in brate, in Barcelona

Acesta incearca sa linişteasca un copil, pe care il tine in brate, in primele momente dupa clipele de groaza de joi seara, cand mai multi oameni au fost ucisi, iar alte cateva zeci ranite.

In acest timp, colegul sau pare sa se ocupe de mama victimei, ajutand-o sa se ridice de pe asfalt.

Cea mai tanara victima a atacului terorist de la Barcelona ar fi o fetita de numai trei ani, in timp ce o alta fata, de sase ani, este ranita grav si internata in spital, relateaza The Guardian.

Fetita de trei ani a murit la spital, la scurt timp dupa ce a ajuns.