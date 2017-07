O australianca, viitoare mireasa, ucisa in propria casa de politistul chemat in ajutor pentru ca auzise un zgomot suspect

Justine Damond, in varsta de 40 de ani, a fost impuscata mortal, culmea, chiar de catre un politist chemat in ajutor. Femeia, originara din Australia, locuia cu logodnicul ei in Minneapolis si urma sa se casatoreasca in luna august, potrivit BBC.

Justine a sunat la 911 - numarul pentru apeluri de urgenta in SUA - dupa ce a auzit zgomote suspecte langa casa ei. Reprezentantii Politiei din Minneapolis au precizat ca un agent care a raspuns apelului ce parea "un posibil atac" a tras cu arma si a ranit-o fatal pe femeie.

Camera de corp (cu care sunt dotati politistii americani) nu era pornita in momentulul incidentului, asa ca nu exista inca o inregistrare video. Politia a anuntat ca a lansat o investigatie.

"Mama a murit pentru ca a fost impuscata de un politist din motive pe care nu le stiu. Cer raspunsuri. Daca cineva ma poate ajuta, sunati la politie si intrebati. M-am saturat de atata violenta. America e de c***t! Acesti politisti trebuie antrenati diferit. Trebuie sa ma mut de aici" a spus intr-un mesaj postat pe Facebook un tanar care sustine ca este fiul vitreg al femeii.