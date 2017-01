Secretarul de stat desemnat al SUA, Rex Tillerson, a declarat miercuri, in cursul audierii sale de confirmare in Senat, ca Articolul 5 din Tratatul de la Washington, ce prevede garantiile de aparare colectiva pentru statele membre, este inviolabil, transmite Reuters. 'Aliatii nostri din NATO au dreptate sa se alarmeze in fata revenirii Rusiei' pe scena internationala, a declarat anterior Tillerson, fost director general al Exxon Mobil si un apropiat al presedintelui rus Vladimir Putin.

In timpul campaniei prezidentiale, Donald Trump a pus sub semnul intrebarii angajamentul SUA fata de garantiile de aparare colectiva prevazute de Articolul 5 din Tratatul de la Washington, conditionandu-l de contributiile financiare ale statelor membre.

Rex Tillerson a declarat miercuri si ca va sustine mentinerea sanctiunilor impotriva Rusiei cel putin pana cand noua Administratie de la Washington isi va contura abordarea fata de aceasta tara, el apreciind totodata ca desi presedintele ales, Donald Trump, s-a aratat favorabil unei imbunatatiri a relatiilor SUA cu Rusia, este posibil ca aceste doua tari sa nu fie 'niciodata prietene'. 'Voi lasa aceste lucruri (sanctiunile n.red) in statu quo, deci putem transmite mesajul ca s-ar putea merge in orice directie', a indicat Tillerson in timpul audierii la Comisia de afaceri externe a Senatului american. Referindu-se la evolutia in perspectiva a relatiilor dintre SUA si Rusia, viitorul sef al diplomatiei americane a admis ca 'sistemele de valori' ale celor doua tari

Tillerson a facut referire la esecul presedintelui Obama de a actiona impotriva folosirii de catre presedintele sirian Bashar al-Assad de arme chimice impotriva propriului popor, desi Obama a afirmat in 2012 ca procedand astfel se va trece o 'linie rosie', iar lipsa reactiei SUA ar transmite catre Moscova un semnal de slabiciune. 'Am revenit asupra angajamentelor facute aliatilor. Am trimis semnale slabe sau amestecate cu 'linii rosii' care s-au transformat in unele verzi. Nu am recunoscut ca Rusia nu gandeste ca noi'.