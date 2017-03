Viitorul Uniunii Europene dupa Brexit. Jean-Claude Juncker dezvaluie planul pentru urmatorii 10 ani

"Cartea alba" a lui Juncker va fi prezentata Parlamentului European, iar liderii UE vor analiza planul lui Juncker ulterior, la summitul din perioada 9-10 martie, dupa care vor prezenta foaia lor de parcurs post-Brexit la o reuniune speciala, pe 25 martie, la Roma.

Socul votului britanicilor, in iunie 2016, in favoarea iesirii din UE, dar si crizele econimica si a migratiei au determinat cele 28 de state membre ale Uniunii sa lanseze o profunda introspectie.

La summitul special din Italia, care va marca 60 de ani de la semnarea Tratatului fondator de la Roma, sefii de stat si de guverne vor semna o declaratie speciala cu noi planuri de viitor. Declaratia urmeaza sa vizeze urmatorii 10 ani si sa sugereze o "Europa cu mai multe viteze", in care statele membre sa poata sa hotarasca cat de mult vor sa se integreze, au declarat surse europene pentru AFP.

De asemenea, liderii UE sunt dispusi sa mearga mai departe si sa nu lase intregul proiect european sa se impotmoleasca in negocieri care se anunta dificile cu Marea Britanie pe tema iesirii sale din blocul european, preconizata in 2019.

O schita a documentului a ajuns in presa, scrie The Telegraph

Scenariul 1. Continuitate

In prima ipoteza, UE „mentine cursul actual”, insa Juncker noteaza ca viteza luarii deciziilor „depinde de depasirea diferentelor de vederi pentru a ne concentra pe prioritatile pe termen lung”.

Scenariul 2. Totul pentru Piata Unica

UE renunta sa incerce a mai rezolva problemele care o divizeaza, cum ar fi „imigratie, securitate si aparare”, iar cooperarea in rezolvarea acestora devine mai degraba bilaterala, decat centralizata. De asemenea, UE reduce nivelul de reglementare centralizata la circa o treime.

Scenariul 3. Cine vrea mai mult, face mai mult

Crearea uneia sau mai multor „coalitii ale vointei” pentru a progresa in anumite domenii, cum ar fi aparare, securitate interna, fiscalitate si politici sociale. Alte state, in fara acestor coalitii, isi „rezerva posibilitatea” de a face mai mult. Pana in 2025, aceasta ar putea duce la crearea unei aparari mai eficiente a UE si la cresterea cooperarii in schimbul de informatii. Tarile din Zona Euro se vor integra mai mult in domeniile fiscalitatii si chestiunilor sociale.

Scenariul 4. Mai putin, dar mai eficient

UE decide sa micsoreze lista de prioritati si ceea ce face sa faca mai eficient. Prin urmare, UE va fi capabila sa „actioneze mai rapid si mai decisiv”.

Scenariul 5. Mai mult, impreuna

Recunoscand ca actuala UE nu functioneaza si ca retragerea catre un model mai „bilateral” nu va putea face fata provocarilor globalizarii, UE 27 „decide sa delege mai multa putere, resurse si decizii in afara frontierelor”. In acest scenariu – improbabil, date fiind dezbinarile din randul UE – procesul decizional devine mai rapid si mai eficient.