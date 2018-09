Viituri record aduse de furtuna Florence in Carolina de Nord. Un iaht din port a ajuns in fata unei case - VIDEO

Mai multe localităţi sunt ameninţate de viituri record, iar guvernatorul a cerut noi evacuări. Florence a lovit ţărmul vineri ca uragan de categorie 1 şi a luat până acum 17 vieţi.

Uraganul Florence, retrogradat la futuna tropicală, a adus ploi abundente în Carolina de Nord. Pentru unele localităţi, însă pericolul abia cum vine.

Roy Cooper, guvernatorul statului Carolina de Nord: “Viituri puternice încă afectează multe regiuni din statul nostru, iar riscurile cresc odată cu nivelul torenţilor violenţi. Această furtună este mai periculoasă ca oricând pentru regiunile dintre Feyetteville şi Lumberton.”

Florence has unleashed a dangerous mix of wind and rain on the Carolinas. Officials say that despite the storm weakening, flooding may worsen https://t.co/csSOErHA0T pic.twitter.com/AXLIZ0LkKR

Râurile umflate de ploile care au căzut fără oprire în ultimele zile au inundat 3 localităţi printre care oraşul Jacksonville.

Autorităţile au ordonat noi evacuări, însă în unele cartiere măsurile au venit prea târziu. Echipele de salvare au intervenit neobosit ca să salveze oamenii din maşinile prinse de ape sau din locuinţele unde apa a ajuns aproape de acoperiş.

“Apa tot creşteaşi creştea, ca în Titanic. Vedeam cum urcă până la acoperiş. Am reuşit să deschid geamul şi am ieşit, dar m-au luat curenţii.”

În unele cazuri chiar salvatorii au avut nevoie de ajutor. Un Humvee în care se aflau soldaţi şi paramedici a fost blocat de viitură, iar cei aflaţi în maşină au fost salvaţi de civili care le duceau cu barca provizii celor izolaţi.

#Florence has made travel extremely difficult. Please listen to your local officials to know when it's safe to travel again. Turn to The Weather Channel for the latest updates. pic.twitter.com/vQTH4L9pS0