Viituri torentiale in Indonezia. Autoritatile au anuntat ca sunt cel putin 42 de morti - VIDEO

Nouă sate din regiunea Sentani, în apropierea capitalei provinciale Jayapura, au fost lovite de o ploaia torenţială sâmbătă seara, care a produs inundaţii şi alunecări de teren.

Peste 150 de locuinţe şi două poduri au fost deteriorate, potrivit informaţiilor furnizate de purtătorul de cuvânt al agenţiei naţionale pentru dezastre, Sutopo Purwo Nugroho, care a adăugat că echipele de căutare şi salvare acţionează în zonele afectate.

Massive flooding in Sentani, Jayapura Regency last night causing fatalities and desctructing homes and public facilities #prayforsentani #PrayForJayapura pic.twitter.com/eBV6BDtvM1