Vijelia de aseara a facut prapad si in Romania: oameni raniti, case fara acoperisuri si localitati fara lumina: "Mi-au cazut pomi in cap" - VIDEO

De la noi, vijelia de aseara a ajuns in Romania si a facut prapad si acolo. In zece judete din tara vecina vantul a smuls acoperisuri, a doborat copaci si stalpi, iar acum pompierii intervin pentru a inlatura consecintele. In peste 130 de localitati sunt probleme la alimentarea cu energie electrica. Furtuna a facut si victime.