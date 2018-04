Viktor Orban ales premier, a patra oara. Adversarul Uniunii Europene a triumfat la alegerile parlamentare din Ungaria - VIDEO

In fata miilor de sustinatori adunati la Budapesta, Viktor Orban a iesit pentru a-si anunta victoria. Este pentru a treia oara consecutiv cand partidul conservator, Fidetsz, pe care-l conduce, obtine cele mai multe voturi. Si de aceasta data, formatiunea va avea majoritate in Parlamentul maghiar.

In discursul sau, criticat ulterior de europarlamentari, Orban a spus ca va continua acelasi drum, care l-a facut un oponent al Uniunii Europene.

Viktor ORBAN, PRIM-MINISTRU UNGARIA: "O lupta grandioasa a ramas in spatele nostru. Am obtinut o victorie decisiva. Am creat posibilitatea de a apara Ungaria."

Multimea l-a salutat pe Orban, care devine prim-ministru in Ungaria pentru a patra oara. Partidul sau a reusit sa obtina 49,5 la suta din voturi si, in asa fel, ar urma sa detina 134 de mandate in Parlament.

"– De ce ei au castigat, din nou? - Deoarece partidul reprezinta cetatenii din Ungaria, eu cred."

Fidesz este urmat de partidul Jobbik, la fel eurosceptic, care s-a ales cu 20 de procente din numarul total de voturi.

Iar socialistii au luat in jur de 12 la suta. Peste 8 milioane de oameni, intre care 400 de mii aflati in alte tari, au fost asteptati la urne. Doar 68 la suta din cetateni s-au prezentant in sectiile de vot.

Printre primii lideri de tari care l-au felicitat pe Viktor Orban este Igor Dodon. Pe Facebook, presedintele a scris ca aceasta victorie reprezinta o dovada a increderii depline a maghiarilor, mentionand ca el este in relatii bune cu Orban.