Vinovatii pentru pentru gafa de la premiile Oscar nu vor mai colabora niciodata cu Academia de film. Cine sunt acestia

Brian Cullinan si Martha Ruiz, vinovati pentru eroarea aparuta in momentul inmanarii plicurilor aferente categoriei ”cel mai bun film”, cand musicalul ”La La Land” a fost anuntat castigatorul, desi adevaratul invingator era drama ”Moonlight”, au ramas parteneri ai cunoscutei companii de contabilitate PricewaterhouseCoopers (PwC), a precizat un purtator de cuvant al companiei.

Insa ei nu vor mai avea niciodata permisiunea de a se ocupa vreodata de procesul de votare de la Oscaruri si nici sa mai inmaneze vreodata plicuri la galele Oscar, a adaugat purtatorul de cuvant al Academiei de film americane (Academy of Motion Picture Arts & Sciences - AMPAS).

PwC, care organizeaza procedura de votare pentru premiile Oscar de 83 de ani, si-a asumat intreaga responsabilitate pentru uriasa eroare din finalul galei de duminica seara, care i-a uluit pe spectatorii prezenti la Dolby Theatre din Los Angeles si pe milioanele de telespectatori din lumea intreaga.

Contabilul Brian Cullinan, despre care presa americana afirma ca era ocupat cu publicarea de mesaje pe Twitter, in culise, cu cateva secunde inainte de producerea acestei gafe uriase, a inmanat prezentatorilor Warren Beatty si Faye Dunaway un alt plic decat cel care ar fi trebuit, cu ocazia anuntarii celui mai important trofeu al anului din industria cinematografica americana, a precizat compania PwC intr-un comunicat de presa.

”Cullinan a inmanat in mod eronat plicul de rezerva pentru categoria «cea mai buna actrita in rol principal» in locul plicului aferent categoriei «cel mai bun film» lui Beatty si Dunaway”, au transmis reprezentantii PwC.

Warren Beatty, uluit sa vada numele scris pe biletul pe care l-a scos din plic, a ezitat mai multe momente inainte de a il inmana lui Faye Dunaway, care a anuntat ca ”La La Land” era cel mai bun film.

Eroarea a fost corectata abia dupa ce actorii si producatorii musicalului ”La La Land” erau deja pe scena si isi incepusera deja discursurile de multumire. Jordan Horowitz, unul dintre producatorii filmului ”La La Land”, este acela care a remediat situatia.

”Oameni buni, imi pare rau. Nu am castigat. S-a produs o eroare. «Moonlight», voi ati castigat premiul pentru cel mai bun film. Nu este o gluma!”, a spus el.

”Odata produsa acea eroare, protocoalele pentru corectarea ei nu au fost urmate suficient de rapid de catre Cullinan si nici de partenerul lui din timpul galei”, au transmis intr-un comunicat oficial reprezentantii PwC.

The Wall Street Journal si site-ul dedicat informatiilor despre celebritati TMZ.com afirma ca Brian Cullinan a publicat din culise o fotografie a actritei Emma Stone pe reteaua de socializare Twitter cu doar cateva momente inainte de producerea gafei.

Potrivit procedurii PwC, doar doi contabili ai sai cunosc numele celor 24 de castigatori la Oscar, iar biletele cu numele invingatorilor sunt introduse in doua seturi de plicuri care sunt sigilate. Cei doi contabili memoreaza, de asemenea, numele castigatorilor.

Conform traditiei, plicurile sunt transportate separat, in doua serviete, spre sala in care va avea loc gala Oscar. Cei doi contabili - in acest caz Brian Cullinan si Martha Ruiz - sunt condusi cu automobilul, tot separat, spre sala in care va avea loc gala, pentru a preveni orice intarziere eventuala ce ar putea fi cauzata de un accident.

Apoi, cei doi contabili trebuie sa stea la capetele opuse ale scenei si sa inmaneze plicurile prezentatorilor desemnati de Academia de film americana pentru a inmana trofeele aferente fiecarei categorii.

La o zi dupa acel incident, Academia de film americana (AMPAS), institutia care organizeaza gala premiilor Oscar, si-a cerut la randul ei scuze - inclusiv in fata prezentatorilor Warren Beatty si Faye Dunaway - pentru acea eroare uriasa si a spus ca se va implica mai mult de acum inainte in protejarea integritatii galei Oscar.

Lungmetrajul ”Moonlight” a castigat trofeul suprem - cel mai bun film al anului - la cea de-a 89-a editie a galei premiilor Oscar, dupa o gafa uriasa a organizatorilor. Actorii Warren Beatty si Faye Dunaway au anuntat, eronat, ca ”La La Land” a castigat trofeul.

In total, filmul ”Moonlight” a castigat trei premii, impunandu-se la categoriile ”cel mai bun film”, ”cel mai bun scenariu adaptat” si ”cel mai bun actor in rol secundar”.

Musicalul ”La La Land” a triumfat in sase categorii - ”cel mai bun regizor”, ”cea mai buna actrita in rol principal”, ”cea mai buna regie artistica”, ”cea mai buna imagine”, ”cea mai buna coloana sonora” si ”cel mai bun cantec original”.