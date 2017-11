Violente la Atena. Zeci de tineri au aruncat cu sticle incendiare in fortele de ordine, care au folosit gaze lacrimogene in incercarea de a calma spiritele - VIDEO

Sticle incendiare erau aruncate in stanga si in dreapta de cativa de tineri, adunati la manifestatia din centrul Atenei. Acestia purtau cagule pe cap si aveau un comportament agresiv. Haosul a inceput in fata ambasadei Statelor Unite.

Focul a cuprins si uniformele unor scutieri, dar nimeni nu a fost grav ranit. Agentii au ripostat cu gaze lacrimogene. Pentru manifestatia de ieri, autoritatile au scos in strada cinci mii de politisti si asta pentru ca in fiecare an cand se comemoreaza revolta studenteasca din 1973, au loc incidente violente.

Acum 44 de ani, mii de studenti protestau impotriva dictaturii militare din acea vreme. Revolta a facut si victime, mai multi tineri fiind ucisi. La un an de la acele evenimente, dictatura s-a prabusit iar Grecia a devenit o tara democratica.