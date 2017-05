Violente la Washington, in timpul unui miting impotriva lui Recep Erdogan. 9 oameni, batuti rau de bodyguarzii presedintelui - VIDEO

Anuntul a fost facut pe Twitter de Departamentul de Pompieri si Departamentul pentru Servicii Medicale de Ugernta, citate de CNN, conform News.ro.

Aproximativ 20 de manifestanti s-au strans in fata cladirii la cateva ore dupa ce presedintele turc s-a intalnit cu omologul sau american, la Casa Alba.

Potrivit The Guardian, altercatia a avut loc in fata resedintei ambasadorului Turciei la Washington, iar protestatarii au fost atacati de bodyguarzii lui Recep Erdogan.

9 persoane au fost ranite, iar 2 oameni au fost arestati si, potrivit unor martori citati de The Guardian, totul a inceput cand fortele de securitate ale lui Erdogan i-au atacat pe protestatari, care aveau steagul partidului kurd. O televiziune locala, afiliata NBC, a anuntat ca Erdogan era in cladire in acel moment.

“Protestam fata de politicile (lui Erdogan – n.r.) in Turcia, Siria si Irak”, a spus Flint Arthur, din Baltimore, Maryland.

Arthur i-a acuzat pe membri ai echipei de securitate a lui Erdogan ca au atacat protestatarii de cel putin trei ori.

Un clip publicat pe Facebook de la manifestatie arata mai multi oameni acoperiti de sange.

„Cred ca pot recurge la acelasi tip de suprimare a protestelor si a libertatii de exprimare ca in Turcia”, a spus Arthur. „Ne-au oprit timp de cateva minute (...), dar am ramas si am continuat sa manifestam impotriva regimului tiranic al lui Erdogan”, a adaugat el.

Persoanele ranite au fost transportate la spitalul universitar George Washington.

Incidentele au avut loc in conditiile in care Trump l-a primit cu caldura pe Erdogan, un lider autoritar ale carui relatii cu administratia precedenta de la Casa Alba au fost tensionate.

„Am avut o relatie grozava si o vom face si mai buna”, a spus Trump in Biroul Oval, alaturi de Erdogan. „Suntem nerabdatori sa avem discutii foarte puternice si pline de substanta”, a adaugat el.

Relatia dintre SUA si Turcia este tensionata, cu atat mai mult cu cat Washingtonul refuza sa il extradeze pe clericul Fethullah Gulen, care locuieste in Pennsylvania si pe care Erdogan il acuza ca a orchestrat tentativa de lovitura de stat din iulie.

In plus, cele doua tari au diferende si in privinta deciziei lui Trump de a inarma militii kurde care contribuie la lupta impotriva Statului Islamic. Turcia considera aceste militii ca o prelungire a PKK, considerata grupare terorista in SUA, Turcia si Europa.

Turcia, membru NATO, este un aliat vital in lupta impotriva Statului Islamic, permitand Statelor Unite sa foloseasca baza aeriana Incirlik in lupta impotriva gruparii teroriste.

Un grup de congresmeni republicani si democrati i-au scris marti lui Trump, cerandu-i sa ridice problema respectarii drepturilor omului in cursul discutiilor cu Erdogan. Ei au invocat slabirea institutiilor democratice, suprimarea drepturilor de baza, arestari si masa si restrictii vizand societatea civila, ce au avut loc inainte de referendumul de modificare a Constitutiei din luna aprilie.

Insa, in cursul reuniunii, Trump nu a parut sa abordeze vreunul dintre diferende, preferand sa laude eforturile Ankarei in razboiul impotriva Statului Islammic si pentru lupta impotriva atacurilor teroriste internationale.

El a subliniat ca SUA vor sustine Turcia in lupta impotriva terorismului si ca vor „revigora relatiile comerciale”.

„Acestea sunt domenii in care ne putem reconstrui relatia”, a spus Trump.