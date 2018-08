Violente sangeroase la Chicago, unde in acest week-end zece persoane au fost ucise si peste 60 ranite - VIDEO

Violente sangeroase la Chicago, unde in acest week-end zece persoane au fost ucise si peste 60 ranite. Duminica in doua ore si jumatate, 25 de persoane au fost impuscate in cinci schimburi de focuri, un paramedic descriind evenimentele drept "o zona de razboi". Printre raniti figureaza si un copil de 11 ani.