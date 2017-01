In Romania ninge si viscoleste cu putere. Soselele s-au transformat in adevarate capcane pe care este imposibil sa inaintezi - VIDEO

Dimineata a fost extrem de grea pentru bucuresteni. Trotuarele si statiile de autobuze erau pline de zapada, asa ca transportul in comun s-a blocat. Unii au renuntat sa mai astepte autobuzele, troleibuzele sau tramvaiele si s-au pornit la munca pe jos. O femeie a iesit chiar cu schiurile pe strada.

”Cativa kilometri pe jos...”

Unii au ales sa mearga cu metroul, dar nici acolo situatia nu a fost mai buna. Mii de oameni au asteptat inghesuiti pe peron, garniturile. Pe de alta parte, autoritatile spun ca s-a lucrat toata noaptea pentru a curata drumurile si au fost suplimentate mijloacele de transport in comun.

Din cauza frigului, peste 70 de persoane au ajuns la spital cu hipotermie. Este iarna grea si in alte regiuni ale Romaniei. In judetele din sud-estul tarii este cod galben de viscol si vreme rea. Soferii care au riscat si au pornit la drum cu masinile au fost prinsi in nameti.

In judetul Constanta, 250 de masini au fost scoase cu utilaje si masini ale armatei din muntii de zapada. Peste 800 de oameni au avut nevoie de ajutor.

“E jale..."

Multi si-au lasat masinile in nameti si au pornit pe jos sa caute ajutor, acolo unde au vazut lumina.

“Vrem se ajungem acasa...”

30 de autoturisme au ramas blocate mai bine de 12 ore in apropiere de localitatea Nicolae Balcescu din judetul Constanta. Oamenii au pornit la drum aseara si au ramas acolo chiar cu trei ore inainte de intrarea codului portocaliu in vigoare.

Sute de salvatori, pompieri, politisti si militari actioneaza in judetele introienite si vin in ajutorul celor afectati de vremea rea. Pe de alta parte, autoritatile au anuntat ca pana acum ninsorile puternice si gerul au facut 18 morti.

Meteorologii romani au anuntat ca codul galben de ninsori si viscol in 11 judete va ramane in vigoare pana la ora 23. Maine vantul va sufla puternic si va fi polei.