Cantaretul rus Vitas va sta o saptamana dupa gratii: noaptea trecuta, fiind beat crita, a tras de mai multe ori dintr-o arma pneumatica - VIDEO

Incidentul s-a produs saptamana trecuta, in timpul noptii, in cartierul rezidential de lux de la periferia Moscovei, Rubliovka.

Aflat in stare de ebrietate, interpretul a scos o arma pneumatica si a inceput sa impuste in pasari, dupa cum le-a povestit chiar el anchetatorilor.

In aer au zburat peste 42 de gloante, care i-au speriat pe vecini, asa ca acestia au chemat politia. Pe numele lui Vitas a fost pornit un dosar pentru huliganism, iar initial el a fost amendata cu 500 de ruble.

Procuratura insa nu s-a multumit cu aceasta pedeapsa si a cerut una mai dura. Vitas nu a comentat incidentul.

Serghei PIDOVKIN, PRODUCATOR: "Este vorba despre un conflict intre vecini. Sper foarte mult ca vecinii se vor impaca si ca nu se vor mai certa."



Astfel in urmatoarele 7 zile, Vitas va sta dupa gratii. El nu este la prima sa abatere. In 2013, Vitas a lovit cu masina o biciclista, care a fost dusa la spital. Artistul care era in stare de ebrietate, s-a dat in spectacol in fata politistilor si a amenintat-o pe femeie cu moartea, tot cu un pistol.

In consecinta, atunci, cantaretului i-a fost suspendat permisul de conducere. Presa rusa afirma ca interpretul a ramas fara permis si acum 10 ani, pentru ca a condus fara sa aiba toate actele in ordine.