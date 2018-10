"Viza de aur", permis pentru spalarea de bani. Ce tari din UE isi vand cetatenia si rezidenta

La nivelul Uniunii Europene, un număr de 13 state au lansat programe de tip "Golden Visa": Austria, Cipru, Luxemburg, Malta, Grecia, Letonia, Portugalia, Spania, Irlanda, Marea Britanie, Bulgaria, Olanda şi Franţa.

Ungaria a pus capăt unui program similar, scrie Agerpres.

"Dacă ai mulţi bani pe care i-ai dobândit prin mijloace dubioase, găsirea unui domiciliu departe de locul de unde ai furat banii nu este doar atragător, este ceva logic", spune Naomi Hirst de la ONG-ul Global Witness.

Hirst a adăugat că verificările la care sunt supuse persoanele fizice care au cumpărat cetăţenia sau un permis de rezidenţă în UE nu sunt satisfăcătoare şi expun ţările care au introdus astfel de programe unor riscuri de corupţie şi spălare de bani.

Într-un raport comun, Global Witness şi Transparency International au cerut Uniunii Europene să stabilească o serie de standarde pentru gestionarea acestor scheme şi să extindă prevederile destinate combaterii spălării de bani, care până acum se aplică băncilor şi firmelor care organizează jocuri de noroc, la toate părţile implicate în industria vânzării de vize.

Un oficial european a declarat pentru Reuters că Executivul comunitar ar urma să publice un raport cu privire la programele de tip "Golden Visa" până în luna decembrie.

Raportul, intitulat 'European Getaway - Inside the Murky World of Golden Visas', susţine că Ciprul a strâns 4,8 miliarde euro de pe urma vânzării de paşapoarte şi permise de rezidenţă, în timp ce Portugalia ar putea câştiga aproape un miliard de euro pe an.

Pe ansamblu, ONG-urile estimează că statele UE au generat aproximativ 25 de miliarde de euro în ultimul deceniu de pe urma vânzării a cel puţin 6.000 de paşapoarte şi 100.000 de permise de rezidenţă.

Cu excepţia Marii Britanii, Ciprului, Irlandei şi Bulgariei, toate celelalte state membre UE care au introdus programe de tip "Golden Visa" fac parte din spaţiul Schengen.