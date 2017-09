Nimeni sa nu se ridice de pe scaun! Vizita lui Putin la sediul unei companii IT din Rusia a fost numita de jurnalistii straini o comedie neagra. Angajatilor le-a fost interzis sa se ridice de pe scaun cu jumatate de ora inaintea de venirea acestuia - VIDE

Vizita lui Vladimir Putin la sediul unei companii IT din Rusia a ajuns in centrul atentiei internationale. Si asta pentru ca angajatilor li s-ar fi ordonat sa nu se ridice de pe scaune cu jumatate de ora inainte de venirea lui Putin, nici macar daca ar fi avut nevoie sa mearga la baie. Mai mult, unii dintre ei, care nu sustin politicile liderului rus, nu ar fi putut sa intre in cladire in acea zi.