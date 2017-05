Donald Trump junior ar fi ajuns in tara vecina inca de luni, iar acum s-ar afla la Giurgiu. Ar fi mers acolo la vanatoare, in aceasta perioada se pot vana legal caprioare si mistreti. El ar fi insotit de fiul sau mai mare, iar vizita lor se va incheia joi. Ambasada Statelor Unite de la Bucuresti nu a vrut sa faca comentarii la acest subiect. Donald Trump junior are 39 de ani si este cel mai mare fiu al presedintelui american.