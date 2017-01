Vladimir Putin a ales sa mearga de Craciun la biserica din Nijni Novgorod. Cum a petrecut presedintele rus sarbatorile

Dupa slujba, a luat masa cu un grup de pescari din regiune, care i-au dat retete de ciorba de peste si l-au invitat la pescuit cu ei, la primavara.

La fel ca in anii trecuti, presedintele Vladimir Putin a evadat din capitala in ajun de Craciun. A mers la slujba la Manastirea de calugari Sfantul Iuri, una dintre cele mai mari din Nijni Novgorod. Masa a luat-o cu niste pescari pe care i-a cunoscut in toamna. Pe langa grijile care-i apasa, acestia i-au impartasit presedintelui retete de ciorba pescareasca.

In schimb, premierul Dimitri Medvedev, impreuna cu sotia sa Svetlana, a mers, ca de obicei, la slujba oficiata in Catedrala Hristos Mantuitorul din Moscova.

Patriarhul Kiril i-a felicitat pe ortodocsii de stil vechi si le-a urat sa gaseasca forta interioara care sa ii calauzeasca prin problemele vietii: "Ne rugam si speram ca Dumnezeu sa ne indrume pe fiecare pe drumul vietii, asa incat sa fim capabili sa depasim greutatile, necazurile si crizele prin care trecem in aceste zile."

Pentru locuitorii capitalei, aceasta a fost cea mai friguroasa noapte de Craciun din ultimii 120 de ani. In regiunea Moscovei s-au inregistrat minus 33.4 grade Celsius.