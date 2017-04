Vladimir Putin a avut, anul trecut, venituri de peste 150 de mii de euro. Potrivit declaratiei de avere a presedintelui rus, acesta ar avea un apartament si un garaj - VIDEO

Declaratia de avere a lui Vladimir Putin a aparut astazi pe site-ul oficial al Kremlinului. Astfel, in document se arata ca liderul de la Moscova a obtinut in 2016 8,860 de mii de ruble, adica 148 mii de euro, ceea ce inseamna ca lunar el ar fi primit 12 mii de euro.

Totodata, este mentionat ca Putin a facut anul trecut cu 33 mii de ruble mai putin decat in 2015. Totusi, in declaratie nu este specificat daca banii reprezinta salariul de presedinte sau au fost obtinuti din alte surse. Presedinte rus nu si-ar fi procurat nimic anul trecut, potrivit declaratiei.

La fel ca in 2015, Putin detine un apartament de 77 de m2, un garaj de 18 m2 si un teren de peste o mie si jumatate de m2. In garajul presedintelui sunt 2 automobile de marca Volga, dar si o Niva. Totodata, Putin a mentionat in declaratie si ca are o remorca auto.

Anul trecut, intr-un documentar realizat de BBC, jurnalistii au scris ca averea lui Putin s-ar ridica la 200 de miliarde de dolari si ca, potrivit unor surse, el ar fi cel mai bogat om de pe planeta. Anterior, presedintele rus a declarat insa ca toate aceste afirmatii sunt false.

Tot astazi, a depus declaratia de avere si Dmitri Medvedev. Potrivit acesteia, anul trecut premierul rus ar avea un castig de 8,5 milioane de ruble, adica 142 de mii de euro, cu 180 de mii de ruble mai putin decat Putin. Totodata, Medvedev detine 2 automobile de marca Volga, iar sotia acestuia un Wolkswagen Golf.

Acum o luna, liderul opozitiei ruse, Alexei Navalinii a publicat o investigatie despre averea lui Medvedev, in care a spus ca acesta ar avea yacht-uri, podgorii in Italia, vile imense si afaceri cu petrol.

Doar una dintre casele, care i-ar apartine premierului costa in jur de 7 milioane de ruble, aproape cat venitul declarat de Medvedev pentru anul trecut. Si Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, si-a raportat veniturile. El ar fi primit aproape 13 milioane de ruble in 2016. In schimb sotia acestuia a declarat un venit de 10 ori mai mare.