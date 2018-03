Vladimir Putin a castigat pentru a patra oara alegerile in Rusia, asa cum era de asteptat. Cu o prezenta la urne fara precedent, rusii i-au acordat 76 la suta din voturi si l-au facut presedinte pana 2024 - VIDEO

Vladimir PUTIN, PRESEDINTE ALES RUSIA: “Eu vad aici, cel putin faptul ca alegatorii au recunoscut realizarile din ultimii ani in niste conditii foarte complicate. Vad incredere si speranta ca vom lucra la fel de bine, cu o responsabilitate la fel de mare si cu rezultate mai mari. Multumesc pentru faptul ca avem o echipa atat de puternica ce include milioane. Ne asteapta succesul, da!”

Dupa anuntarea primelor rezultate, Vladimir Putin si-a revendicat victoria in Piata Rosie, aplaudat furtunos de sustinatorii sai. Dupa ce le-a promis rusilor un viitor si mai bun, el a vorbit pentru prima data despre acuzatiile privind otravirea cu o substanta neurotoxica a fostului spion rus, Serghei Skripali.

Vladimir PUTIN, PRESEDINTE ALES RUSIA: "Rusia nu detine asemenea substante. Toate armele noastre chimice au fost distruse sub supraveghere internationala. Suntem gata sa colaboram, am spus asta de la bun inceput, dar este nevoie de o colaborare si din partea celeilalte parti, ceea ce nu am vazut pana in prezent."

Intrebat daca va mai candida la functia de presedinte, in conditiile in care are deja doua mandate castigate la rand, iar Constitutia Rusiei nu ii permite sa candideze si pentru al treilea, Putin a spus ca...

Vladimir PUTIN, PRESEDINTE ALES RUSIA: “-Admiteti optiunea de a reveni la aceasta functie in 2030, in cazul in care Constitutia nu va fi modificata?-Ceea ce spuneti este amuzant, haideti sa calculam, credeti ca voi sta aici si la 100 de ani, nu?”

Imediat ce s-au aflat primele rezultate, au curs felicitarile din partea liderilor altor tari. Presedintii din Serbia, China, Cuba, Venezuela i-au trimis lui Putin mesaje de felictare, iar presedintele tarii noastre, Igor Dodon a postat un mesaj pe facebook, precizand ca de o Rusie puternica, nu are nevoie doar Rusia. Liderul opozitiei ruse, Alexei Navalnai, nu a putut participa la cursa din cauza problemelor sale cu legea. Al doilea clasat, reprezentantul partidului comunistilor, a strans 11 la suta din sufragii si s-a aratat nemultumit de rezultat.

Pavel GRUDININ, LIDERUL PARTIDULUI COMUNIST: “A fost un scrutin maret, dar si cel mai murdar din istorie. Imi pare rau ca oponentii mei, cei care au organizat alegerile si autoritatile au facut din ele un show politic murdar. Navalinii a avut dreptate. Lumea a votat de cateva ori si avem astfel de cazuri chiar la Moscova.”

Asta desi Comisia Electorala Centrala rusa a anuntat ca nu a inregistrat nereguli grave in timpul votului. Totusi au fost postate pe internet imagini in care membrii unei comisii electorale apar indesand buletine in urne sau observatori independenti supusi intimidarilor.

Rezultatele reprezinta o premiera pentru Vladimir Putin in privinta anvergurii sustinerii sale. Potrivit rezultatelor preliminare, aproape 55,5 milioane de alegatori au votat pentru presedintele in exercitiu. Vladimir Putin a dominat scena politica din Rusia in ultimii 18 anii. Fost ofiter KGB si fost director al FSB, Putin a ajuns in fruntea Kremlinului pentru prima data in anul 2000 si din nou patru ani mai tarziu. Nu a candidat in 2008, fiindu-i interzis prin Constitutie sa detina mai mult de doua mandate consecutive. A facut o rocada cu Medvedev si in 2012, a castigat un nou mandat de sase ani. Acum ar urma sa conduca Rusia pana in 2024, cand va avea 72 de ani. Astfel, Putin este cel mai longeviv lider rus, dupa Stalin.