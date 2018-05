Vladimir Putin a fost investit pentru a patra oara in functia de Presedinte al Rusiei. Dupa investire, Putin l-a propus la functia de premier pe Dmitri Medvedev - VIDEO

Vladimir PUTIN, PRESEDINTE RUSIA: "Sunt, in mod special, constient de responsabilitatea mea enorma in fata fiecaruia dintre voi, in fata Rusiei. Voi face totul pentru a creste puterea, prosperitatea si gloria Rusiei. Toata frumusetea noastra si toata puterea noastra se afla in autenticitatea noastra culturala si in unitatea noastra."

La ceremonia de investire, Vladimir Putin a venit din Primul Corp al Kremlinului la Marele Palat intr-o limuzina noua de fabricatie rusa, care face parte dintr-un proiect special. Masina neagra este decorata cu un cadru mare de argint pe capota din fata.

Evenimentul a avut loc in conditii de securitate sporita: in centrul Moscovei au fost concentrate efective ale Garzii Nationale si Ministerului de Interne.

Pana la sosirea lui Vladimir Putin, invitatii si-au ocupat locurile in sala Sfantului Andrei, iar garda de onoare a Kremlinului a adus in sala drapelul Rusiei, simbolul presedintiei - vulturul cu doua capete plasat pe un tricolor si Constitutia pe care Putin si-a tinut mana in timpul juramantului.

Vladimir PUTIN, PRESEDINTE RUSIA: "Jur sa respect si sa apar drepturile si libertatile omului si ale cetatenilor, jur sa respect si sa protejez Constitutia Federatiei Ruse, jur sa apar suveranitatea, securitatea si integritatea statului si sa servesc cetatenii cu seriozitate in cursul mandatului meu de presedinte."

Dupa ce s-a adresat miilor de invitati, Putin a intrat in Piata Catedralei Kremlinului prin Poarta Rosie si a salutat militarii regimentului prezidential. La finalul primei parti a ceremoniei, au fost trase 30 de salve de tun.

Pentru prima data, in timpul ceremoniei sale de inaugurare, Putin i-a salutat si pe cei care au lucrat ca voluntari pentru ca el sa fie ales presedinte pentru a patra oara.

"Vladimir Vladimirovici, am putea face o poza comuna? Va rugam!-Haideti sa scoatem asta."

Imediat dupa investirea in functie, Putin l-a inaintat, deloc suprinzator, la functia de premier pe Dmitri Medvedev. Asta in conditiile in care in ziua inaugurarii, Guvernul cedeaza puterile sefului de stat reales, iar din acel moment, presedintele trebuie sa prezinte Dumei de Stat candidatura pentru postul de sef al Guvernului.

Decizia va fi luata maine. Ceremonia de investire are loc dupa ample manifestatii anti-Putin care au avut loc sambata pe intreg teritoriul Federatiei Ruse, in timpul carora peste 1.500 de persoane au fost retinute, printre care multi elevi si studenti.

Putin a obtinut un numar record de voturi in alegerile din martie 2018, cand a avut o victorie categorica, obtinand 76,7 la suta din voturi. Cel de-al patrulea mandat al lui Vladimir Putin va dura sase ani, pana in 2024, cand liderul de la Kremlin va avea 72 de ani.