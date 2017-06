Vladimir Putin a inspectat renumita tabara Artek, din peninsula anexata Crimeea. Presedintele a gustat din clatite si a stat de vorba cu copiii: ”Stiu ca aici invatati esentialul - sa prieteniti” - VIDEO

Cu un grup de bodyguarzi in spate si o multime de jurnalisti in jurul sau, Vladimir Putin l-a facut pe inspectorul si a verificat cum arata si functioneaza tabara Artek, de pe pe malul Marii Negre. Imbracat in blugi si fara cravata, Putin a facut un tur prin camerele de odihna, prin salile de sport si a facut un popas la bucatarie, unde a gustat din clatitele pregatite de copii.

”Gustos. Câte o clătită în mână.”

Iar apoi le-a urat pofta mare copiilor care luau masa.

”La mulţi ani, Mişa. Poftă mare.”

A urmat o sezatoare alaturi de copii, unde liderul rus a facut cunostinta cu ei.

”- Am venit din Sankt Petersburg. Sunt aici pentru a doua oară, pentru realizările mele sportive în domeniul artelor marţiale.- Arte marţiale? Este minunat.”

La finalul vizitei, liderul rus a mentionat faptul ca Artek arata mult mai bine decat acum patru ani, cand Crimeea se afla in componenta Ucrainei. Tot Putin a indemnat copiii sa fie prieteni cu strainii care vin in vacanta la tabara.

Vladimir PUTIN, PRESEDINTELE FEDERATIEI RUSE: ”Nu cu mult timp în urmă, Artek trăia vremuri destul de dificile. Dar acum el renaşte ca o tabără de vacanţă internaţională. Ştiu că aici învăţaţi esenţialul - să prieteniţi. Indiferent de unde ar veni ceilalţi copii de vârsta voastră, trebuie să ştiţi că sunt prietenii voştri.”

De la tabara, presedintele rus a facut o plimbare pe strazile orasului Ialta, unde a dat mana si s-a fotografiat alaturi de trecatori. Totusi bodyguarzii nu au stat departe de el si de fostul premier italian, Silvio Berlusconi, care l-a insotit pe Putin.

”Vă iubim. Şi eu tot.”

Prezenta liderului rus in Crimeea a nemultumit autoritatile de la Kiev, care considera aceasta vizita o incalcare a suveranitatii statului. Ministerul ucrainean de Externe a trimis o nota de protest Rusiei, care insa nu a reactionat in niciun fel. Crimeea a fost anexata de rusi in 2014, in urma unui referendum, care insa nu este recunoscut de Kiev si de comunitatea internationala.

Dupa anexare, Moscova s-a trezit cu sanctiuni din partea Statelor Unite si a Uniunii Europene, care sunt in vigoare si acum.